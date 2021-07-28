«أحمد الأحمر» عندما يتجسد التاريخ في صورة لاعب.. حقق رقما تاريخيا في طوكيو 2020.. تاريخ حافل في دورات الألعاب الأولمبية.. ومعلومات تُنشر لأول مرة عن أيقونة الزمالك

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أصبح أحمد الأحمر لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد، الهداف التاريخ للفراعنة في الاولمبياد، بعدما تمكن من كسر رقم الأسطورة حسين زكي، وذلك عن طريق تسجيله لـ 8 اهداف في مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب اليابان، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو ، ويعرض دوت الخليج ابرز المعلومات عن الدولي المصري احمد الأحمر:

الإنجاز التاريخي لأحمد الأحمر

تربع الدولي أحمد الاحمر على صدارة هدافي المنتخب الوطني لكرة اليد، حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

دخل الاحمر مباراة منتخبنا الوطني أمام اليابان، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وهو يحتاج إلى تسجيل هدفين فقط، حتى يستطيع تحطيم رقم الأسطورة حسين زكي، ولكنه تمكن من تسجيل 8 اهداف ليرفع رصيده إلى 84 هدف.

كان الأسطورة حسين زكي هو الهداف التاريخي لمنتخب اليد في دورات الألعاب الاولمبية برصيد 77 هدف، قبل أن يحطم ذلك الرقم لاعبنا الدولي أحمد الاحمر برصيد 84 هدف.

شارك الأحمر في 4 نسخ من دورات الألعاب الأولمبية، وله تاريخ حافل بها وجاءت كالتالي:

تاريخ أحمد الأحمر في الاولمبياد

سبق له المشاركة في أولمبياد أثينا 2004، وخاض 6 مباريات، استطاع خلالهما إحراز 18 هدف.

وشارك في أولمبياد بكين 2008 في 5 مباريات، وتمكن خلالهما تسجيل 24 هدف.

بالإضافة غلى مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في 5 مباريات، سجل خلالهما 27 هدف.

وأخيرا يشارك في أولمبياد طوكيو 2020، وخاض حتى الأن 3 مباريات، سجل خلالهما 15 هدف، منهم 8 اهداف في المباراة الاخيرة التي خاضها اليوم أمام منتخب اليابان، والتي انتهت بفوز رفاق الاحمر بنتيجة 33/29.

جاءت اخر مشاركة للدولي احمد الأحمر اليوم الأرباعء، امام منتخب اليابان، وساهم الأحمر في فوز منتخبنا الوطني بنتيجة 33/29، أحرز منهم 8 اهداف.

دخل أحمد الاحم التاريخ من اوسع أبوابه، بعدما استطاع كسسر الأسطورة حسين زكي، وأصبح الهداف التاريخي لمصر في الأولمبياد.

يذكر أن الدولي أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لمصر في بطولات العالم برصيد 277 هدفًا.

كان قد قرر الأحمر قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الإعتزال بعد الانتهاء من مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.

مشوار تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والربتغال، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

قائمة منتخبنا الأولمبي لكرة اليد

أحمد الأحمر – علي زين -كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي -عمر الوكيل بكار - يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع - محمد سند – يحيى خالد - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري- وسام سامي- أحمد عادل.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.