13 أغسطس..عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي

/642592/13-أغسطسعمرو-دياب-يحيي-حفلا-غنائيا-بالساحل-الشمالي

يستعد الهضبة عمرو دياب الإحتفال مع جمهوره في الساحل الشمالي بنجاح أغنياته الجديدة التي أطلقها مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد موعد حفل الهضبة بالساحل الشمالي

ويحيي عمرو دياب حفله بالساحل الشمالي في يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يطرح أغنية جديدة قبل الحفل بأيام لكي تكون هدية الجمهور فى الحفل الجديد.

وسيبدأ الهضبة حفله الغنائي بأداء أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ» بالإضافة لغناء عدد من أهم وأشهر أغنياته الأخيرة منها محسود وسهران، فضلا أن غناء «الدنيا بترقص واتقل وأحلى ونص» الذي طرحها منذ أيام قليلة.

عمرو دياب يتصدر التريند بـ«أحلى ونص»

وتصدر الفنان عمرو دياب مؤخرا التريند من خلال هاشتاج «أحلى ونص» أحدث أغاني الهضبة وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، والذي تصدر هو الآخر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «أحلى ونص» من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تعد الأغنية ثالث أغنياته في صيف 2021.

وتقول كلمات أغنية أحلى ونص: “لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى..طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى..لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى..طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى..أنا رأي أنت الاحلى ونص..وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى..لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى..طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى..أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة..سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة..حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم..أنا رأي أنت الأحلى ونص”.

عمرو دياب يطرح أغنية «اتقل»

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي «اتقل» من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم. وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.