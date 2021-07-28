إنفوجراف.. مشكلات حلها قانون حماية وتنمية البحيرات

جدة - نرمين السيد - قدم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، حلولا للعديد من المشكلات.





ووحد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية القواعد القانونية المنظمة لتنمية البحيرات، كما وحد جهات حماية وتنمية واستغلال البحيرات. وأنهى القانون تنازع الاختصاص بإنشاء جهة واحدة تباشر المهام، ونظم إجراءات حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، ووضع نظام دقيق وحاسم يحكم حماية البحيرات. وحقق القانون مبدأ الردع للحيلولة دون التعدى على البحيرات، وعمل على حماية الثروة السمكية بإحكام نشاط الصيد قانونًا.

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