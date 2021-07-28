يعقد 15 أغسطس.. «الهجرة» تعلن آلية المشاركة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كل الكيانات المصرية بالخارج للتسجيل فى المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج والمخصص لدعم رؤية القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة والإسهام فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والمقرر انعقاده يوم 15 أغسطس المقبل.





ولفتت وزيرة الدولة للهجرة إلى أن التسجيل سيكون لرئيس الكيان المصرى بالخارج و5 من أعضائه، وسيكون التسجيل للمشاركة بالمؤتمر عبر الرابط التالى: https://forms.gle/5b21v1x2WSeWfjbL6

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن رابط التسجيل يضم اختيار المحافظة الأصلية التى ينتمى إليها المصرى بالخارج لترتيب زيارات ميدانية على هامش الفاعليات لدعم المشروع القومى "حياة كريمة" بالمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر المقبل يستهدف إبراز دور المصريين بالخارج فى دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددة على أن المؤتمر يعكس دور المصريين بالخارج فى دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية فى مختلف المجالات والأماكن التى تنظم الوزارة زيارات لها.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر أيضا يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر بالخارج، وهذا أمر هام جدًا، إذ أن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومى لمصر، ولها دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، موضحة أن التعاون مع هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر، والتى تقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية.