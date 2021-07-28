جامعة الإسكندرية تحتل المركز الثانى محليا ضمن تصنيف ويبوميترك الإسبانى

وأضاف قنصوة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن تصنيف "ويبوميترك" بدأ عام 2004 ويهدف لإعداد تغطية كاملة لمؤسسات التعليم العالى والتى بلغ عددها هذا العام 31.000 مؤسسة تعليمية من أكثر من 200 دولة، وهذا يعنى أن جامعة الإسكندرية تقع أعلى 2.4 % فى قائمة جامعات العالم.
وأشار إلى أن التصنيف يصدر مرتين فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، وترجع أهمية التقييم إلى الدور الحيوى للمواقع الإلكترونية فى نشر الأبحاث العلمية، وغيرها من المواد التعليمية الأكاديمية والخدمية ونشاطات الأساتذة والباحثين، والتواصل بينهم وبين طلابهم ما يؤدى إلى تحفيز المؤسسات والعلماء ليكون لهم تواجد قوى على شبكة الإنترنت الخاصة بجامعتهم.
وأستعرض قنصوة، معايير تصنيف الإسبانى والتى تغيرت هذا العام حيث اعتمدت على مدى الرؤية بنسبة 50 % وهى تعنى تأثير محتويات موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، والشفافية بنسبة 10% ويمثلها عدد الاستشهادات لأبحاث أفضل 210 مؤلفين بالجامعة، والأبحاث المتميزة بنسبة 40 % ويعبر عنها عدد الأبحاث العلمية المنشورة فى أعلى 10٪ فى قائمة 27 تخصصًا بقواعد البيانات Scimago خلال الفترة 2015-2019.
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