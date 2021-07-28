الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصى فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصى، «العديسات» بمحافظة الأقصر، وذلك تمهيدًا للتشغيل الكلى للمستشفى بالتزامن مع التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة قريبًا.





وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم تشغيل عيادات أمراض الأطفال، يوميًا من 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا عدا الجمعة، والأنف والأذن والحنجرة للأطفال، يومى الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، كما تم تشغيل عيادة عظام الأطفال أيام الإثنين والخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

ولفت بيان الهيئة إلى أن المستشفى متخصص فى طب الأطفال، ويضم أقسام "القسطرة القلبية، القلب المفتوح، المناظير، العلاج الطبيعى، الغسيل الكلوى"، بطاقة استيعابية إجمالية 71 سريرًا، منها 42 سريرًا داخليًا، و26 سرير رعاية مركزة، و3 للأطفال المبتسرين، فضلًا عن4 غرف للعمليات، 10 ماكينات للغسيل الكلوى، ويوفر المستشفى 17عيادة خارجية فى تخصصات "الأطفال، الجراحة، الأنف والأذن، قلب الأطفال، الباطنة، العظام، الكُلى، جراحة القلب والصدر، الجهاز الهضمى، جراحة الأطفال، جراحة عظام الأطفال، جراحة مواليد ومبتسرين، موجات صوتية على القلب، أشعة تلفزيونية ومقطعية، أشعة سينية وسونار، إيكو، التخاطب".

ويعد مستشفى الأطفال التخصصى أول مستشفى متخصص للأطفال بمحافظة الأقصر يضم حزم خدمات طبية متخصصة للأطفال من عمر يوم وحتى 18عامًا، ويعمل ضمن 5 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، ويقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل لمنتفعى المنظومة بمحافظة الأقصر.

ولفت البيان إلى أنه يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصى بموجب خطاب التحويل من أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتواجد بمستشفى "الأطفال التخصصى" مركز لتلقى لقاحات فيروس كورونا، ويخدم قاطنى منطقة الطود.