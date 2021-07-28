الحكومة تنفى وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أنباء بشأن وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية، موضحة أن كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية مستمرة فى تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات بما فيهم شاحنات النقل الثقيل، بشرط استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة والتوافق البيئى، وخضوعها للفحص الفنى، مع سداد الضرائب والرسوم المقررة بالقانون، مشيرة إلى أنه يتم وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يتضمن بيانات الشاحنة، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور إلى جانب ضبط المخلفات المرورية إلكترونيا.





ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين وفى حالة وجود أية استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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