44 مشروعا.. محافظ الغربية يوجه بمتابعة عاجلة لمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تستعد عدد من قرى زفتى لإستقبال عدد 44 مشروعاً تنمويا جديداً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومن أكبر هذه القرى المنتفعة بمركز زفتى قريتى نهطاى وتفهنا العزب وتشمل هذه المشروعات شبكات صرف صحى جديدة وشبكات مياه للشرب بالشوارع التى كانت تعانى من ضعف المياه ورداءة المنتج من المواسير القديمة والشبكات المهترءة ودخول الغاز الطبيعى بالمنازل وإنشاء فصول جديدة للقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول بسبب تزايد التعداد السكانى بها.





يقول محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى أن نسب التنفيذ تسير بخطى طيبة لعدد 13 مشروع بقرية بتفهنا العزب ونهطاى تم البدء فيهم فى 4 قطاعات الصرف، مياه الشرب، الغاز الطبيعى، التربية والتعليم حيث تم الانتهاء من مد وتدعيم شبكات صرف صحى قطر 8 بوصة بطول 3285 متر طولى بنسبة 100 % والوصلات المنزلية بعدد 300 وصلة بنسبة 5 % بقرية بتفهنا العزب، بإجمالى تكلفة 4.9 مليون جنيه .

المحافظ طلب من مديرى قطاعات الخدمات بالمحافظة بمتابعة عاجلة لمشروعات الصرف الصحى البالغ عددهم 4مشاريع تم انهاء2 منها بتكلفة إجمالية 8،3مليون جنيه، عدد7 مشاريع مياه الشرب تم الانتهاء من 5 مشاريع بتكلفة إجمالية 4.35 مليون جنيها..

ويؤكد مسئولى قطاع الغاز الطبيعى بالمحافظة انه قد تم الإنتهاء من الوصلات الرئيسية ووصلات المنازل بنسبة 96 % بقرية بتفهنا العزب كما تم تركيب 3500 متر من الخط الرئيسى المغذى لقرية نهطاى بتكلفة 13312000 مليون جنيها.

سكرتير عام مساعد محافظة الغربية نجوى العشرى أكدت أنه قد الإنتهاء من مشروع فى قطاع الشباب والرياضة بتكلفة مليون جنيه بقرية بتفهنا العزب، و 7 مشاريع فى قطاع التربية والتعليم، 2 مشروع فى قطاع الصحة، و6 مشاريع فى قطاع الرى، و مشروع فى قطاع الإسعاف بنهطاى، و 5مشروعات فى قطاع الطرق، و2 مشروع مجمعات خدمية، 2 مشروع فى قطاع الاتصالات، عدد 2 مشروع فى قطاع الكهرباء، 2مشروع مجمعات زراعية.

وأكد محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى انه جارى تجهيز المدرسة الثانوية الجديدة بشرشابة للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول نظرا لإرتفاع الكثافة السكانية و تجهيزمجمع الخدمات بشرشابة ومحطة الصرف الصحى بقرية شبرا ملس.

وأشار إلى تنفيذ 38 % من شبكات الانحدار، و 55 % من خط الطرد بمحطة الرفع بقرية شبراملس، وأن المحافظ تابع بنفسه أعمال الإحلال الجزئى لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة بعدد 21 فصل بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 44 % وسيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسى الجديد كما يجرى صب القواعد الخرسانية لإنشاء مجمع الخدمات الحكومية على أرض الوحدة المحلية.

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