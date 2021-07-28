وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرأس اجتماع المركز القومى للبحوث

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث اجتماعًا أمس الثلاثاء، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمركز القومى للبحوث، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، مشيرًا إلى الدور الحيوى الذى يقوم به المركز فى مجال البحث العلمى.

وافق المجلس على إنشاء جائزة باسم د. فردوس محمد عبد المجيد مبارك، وذلك فى مجال المواد الجديدة والذكية بمبلغ وقدره 50.000 (خمسون ألف جنيه).

ووافق المجلس على الإهداء المقدم من إحدى الشركات العاملة فى مجال مكسبات الطعم، وهى عبارة عن بعض المستلزمات التى تشتمل على أدوات زجاجية ومستلزمات تشغيل جهاز التحليل الغازى الكروماتوجرافى، وذلك بقيمة تقديرية 40.000 (أربعون ألف جنيه).

كما وافق المجلس على ترقية عدد 29 لدرجة أستاذ باحث، و44 لدرجة أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث والتى تتعلق بالتعيينات، والإعارات.

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