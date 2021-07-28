محافظ قنا: الكشف على 31 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ31.162 مواطنًا من خلال 29 قافلة طبية على مستوى مراكز المحافظة خلال النصف الأول من العام الجارى.





وبحسب بيان اليوم الأربعاء، تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية فى القرى الأكثر احتياجا. وأوضح محافظ قنا، أن القوافل أجرت فحوصات معملية لـ1.993 مواطنًا، وأصدرت 171 قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى تحويل 258 مواطنًا إلى المستشفيات العامة والمركزية لاستكمال العلاج، بخلاف عقد ندوات تثقيفة صحية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين. وأضاف "الداودى"، أن هذه القوافل الطبية المجانية تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية داخل مناطق اقامتهم، مؤكدا استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة مع مراعاة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

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