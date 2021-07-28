صور.. افتتاح جدارية بأسماء محافظى الإسكندرية السابقين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمهندس سامح الشيمى، وجمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومستشارى المحافظ.

وأشاد الشريف بالدور الفعال والحيوى الذى قام به السادة المحافظين السابقين لمحافظة الإسكندرية فى خدمة الشعب السكندرى والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى جميع القطاعات.

وأضاف: "أمامنا الكثير والكثير من التحديات ولكن سنستطيع التغلب على جميع التحديات وإرجاع الإسكندرية إلى سابق عهدها فى ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وفى سياق متصل، كرم الشريف عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعددًا من الموظفين المثالين بمحافظة الإسكندرية، فى إطار تشجيع العاملين والموظفين فى التفانى والاجتهاد فى العمل، بالتزامن مع احتفالات الإسكندرية بعيدها القومى.