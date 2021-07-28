/642575/محمود-حميدة-يهنئ-أبطال-أولومبياد-طوكيو-رفعتم-رؤوسنا

حرص الفنان الكبير محمود حميدة على تهنئة أبطال أولمبياد طوكيو لعام 2020 وهم هداية ملاك، سيف عيسى، محمد الجندوبي وأحمد الحفناوي، وذلك بعد أن حصلوا على 4 ميداليات من بينها فضية و 3 ميداليات برونزية.

دوت الخليج يرصد تهنئة النجم محمود حميدة لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو، والدول العربية الشقيقة.

محمود حميدة يعرب عن فخره بأبطال أولمبياد طوكيو

نشر حميدة عدة صور لأبطال أولمبياد طوكيو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "تهنئة من القلب للرجال صغار السن.. كبار المقام، التونسيان أحمد الحفناوي لحصوله على الميدالية الذهبية في السباحة ومحمد الجندوبي على فوزة بالميدالية الفضية في التايكوندو".

وتابع: "وكذلك تهنئة قلبية حارة لسيف عيسى وهداية ملاك المصريين على فوزهما بالميدالية البرونزية في لعبة التايكوندو.. شكرًا لكم جميعًا فقد رفعتم رؤوسنا جميعًا في هذا الحدث الإنساني الجميل".

أبطال أولمبياد طوكيو

يتواصل التألق العربي في أولمبياد طوكيو 2020 وذلك عقب يوم رائع شهد الحصول على 4 ميداليات من بينها فضية و3 ميداليات برونزية.

ونجح العرب في رفع رصيدهم إلى 6 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و2 من الميداليات الفضية و3 ميداليات برونزية.

وتمكنت 4 دول عربية من الفوز بميداليات، حيث حققت تونس ميداليتين ذهبية وفضية ومصر ميداليتين برونزيتين والأردن ميدالية فضية والكويت ميدالية برونزية.

وكانت الميدالية العربية الأولى في أولمبياد طوكيو من نصيب التونسي محمد خليل الجندوبي الذي حصل على الميدالية الفضية في التايكواندو.

وحقق التونسي أحمد الحفناوي ذهبية 400 متر سباحة وهي ثاني ميدالية للعرب في طوكيو وكانت ثالث الميداليات العربية من نصيب الكويتي عبدالله الرشيدي الذي حقق برونزية السكيت.

وحصدت مصر ميداليتين برونزيتين في 15 دقيقة فقط في التايكواندو، حيث حققت هداية ملاك برونزية التايكواندو وزن 67 كلغ، ويتبعها سيف عيسى ببرونزية التايكواندو وزن 80 كلغ.

كانت الميدالية السادسة أردنية من خلال البطل صالح الشرباتي الذي توج بفضية وزن 80 كلغ بعد خسارة المباراة النهائية أمام ماكسيم خراميتكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية.

محمود حميدة بطل فيلم العارف

وعلى الصعيد الآخر، يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية للفنان محمود حميدة فيلم «العارف»، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.