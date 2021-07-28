/642573/مران-الزمالك-الصباحي-تعليمات-فنية-خاصة-لإسلام-جابر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بمنح إسلام جابر لاعب الفريق تعليمات فنية خاصة خلال تدريبات اليوم الأربعاء الصباحية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر جابر في التدريبات بأكثر من دور داخل الملعب، سواء في الجبهة اليسرى أو وسط الملعب، حيث ركز كارتيرون على تجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وأدى الزمالك تدريباته صباح اليوم الأربعاء في إطار الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها 3 أغسطس بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

قام البرتغالي فيرناندو ريبيرو مدرب الأحمال بفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعمل قياسات للحالة البدنية للاعبين، وإعداد تقرير عنهم لتقديمه للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض.

كارتيرون

واطلع كارتيرون على نتائج القياسات البدنية للاعبين، حيث أشاد المدرب الفرنسي بالحالة البدنية القوية لهم خلال التدريبات الحالية بمعسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

وأدى الزمالك تدريباته صباح اليوم الأربعاء في إطار الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها 3 أغسطس بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء في ملعب التدريب بمعسكر برج العرب.

وقام كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بشرح بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التي خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفني المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة.

وفضل الفرنسي كارتيرون عدم زيادة الجرعة التدريبية خاصة أن الفريق سيخوض تدريبا آخر عصر اليوم.

ويتواجد الزمالك في معسكر مغلق في فندق برج العرب بالإسكندرية، في ظل فترة التوقف الحالي للمسابقة المحلية، حيث يواصل الاستعداد قبل مواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء من أجل الإشادة بمستواهم والتزامهم خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب .