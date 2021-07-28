/642572/قنوات-مفتوحة-مجانية-تنقل-مباراة-منتخب-مصر-واستراليا-فى-اولمبياد-طوكيو-2020

يدخل منتخب مصر الأولمبي لمباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة أستراليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الواحدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

وأعلنت قنوات أو تايم سبورت عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام أستراليا.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

يواجه منتخب مصر الأولمبي المنتخب الأسترالي في المباراة الثالثة للمنتخبين في دور مجموعات أولمبياد طوكيو، وذلك في ملعب مياجي.

تعادل منتخب مصر مع إسبانيا في المباراة الأولى سلبيًا بدون أهداف، وخسر في المباراة الثانية من الأرجنتين بهدفٍ دون رد، وتراجع إلى قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

أما منتخب أستراليا فقد فاز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى وخسر من المنتخب الإسباني في المباراة الثانية، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن التانجو.

تشكيل مصر المتوقع

في حراسة المرمي: محمد الشناوي محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل أستراليا المتوقع

في حراسة المرمي: توماس جلوفر جويل كينج - هاري سوتار - توماس دينج - ناثانيل أتكينسون كونور ميتكالف - دينيس جينريو - ريلي ماكجري دانييل أرزاني - ميتش ديوك - لاشلان ويلز