/642570/كارتيرون-يطمئن-على-شيكابالا-في-تدريبات-الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء جلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب وقائد الفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفني للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل في عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل ليعود جاهزا بنسبة 100%.

وانتظم شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية أمس لأول مرة بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويتواجد الزمالك في معسكر مغلق في فندق برج العرب بالإسكندرية، في ظل فترة التوقف الحالي للمسابقة المحلية، حيث يواصل الاستعداد قبل مواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء في ملعب التدريب بمعسكر برج العرب.

وقام كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بشرح بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التي خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفني المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة.

كارتيرون

وفضل الفرنسي كارتيرون عدم زيادة الجرعة التدريبية خاصة أن الفريق سيخوض تدريبا آخر عصر اليوم.

ويتواجد الزمالك في معسكر مغلق في فندق برج العرب بالإسكندرية، في ظل فترة التوقف الحالي للمسابقة المحلية، حيث يواصل الاستعداد قبل مواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس الجاري.