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عادت الولايات المتحدة للطريق الصحيح، في مسعاها للفوز بالميدالية الذهبية الرابعة على التوالي، في مسابقة كرة السلة الأولمبية للرجال، اليوم الأربعاء، بعد انتصارها بفارق 54 نقطة على إيران، بفضل سلسلة من الرمايات الثلاثية، لتطوي صفحة الخسارة المخيبة يوم الأحد أمام فرنسا، ويرصد دوت الخليج تفاصيل المواجهة.

وتألق داميلان ليلارد ليسجل ست رميات ثلاثية في الشوط الأول، لتتقدم الولايات المتحدة 60-30.

طوكيو2020.. سلة أمريكا تفترس إيران في الأولمبياد

وأنهى ليلارد، الذي يلعب مع بورتلاند تريل بليزرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، المباراة مسجلا 21 نقطة، وأحرزت الولايات المتحدة 19 رمية ثلاثية لتحقق الانتصار 120-66.

وسيخفف هذا الانتصار مشاعر القلق بشأن الفريق الأمريكي، بعد هزيمة مفاجئة أمام فرنسا يوم الأحد، كانت الأولى للسلة الأمريكية في الأولمبياد منذ 2004، والسادسة فقط في تاريخ المسابقة.

لكن الفريق الأمريكي تألق اليوم، وأنهى كيفن دورانت المباراة مسجلا 10 نقاط، واستحوذ على خمس كرات، وقدم خمس تمريرات حاسمة.

وستلعب الولايات المتحدة مع التشيك يوم السبت، بينما تواجه إيران منافستها فرنسا في اليوم ذاته.

طوكيو 2020 .. منتخب سلاح السيف يحصد المركز الخامس بعد فوزه على إيران

على جانب أخر حصد منتخب مصر لسلاح السيف المركز الخامس في اولمبياد طوكيو بعد فوزه على إيران 45-24 في منافسات الفرق، و كان منتخب مصر لسلاح السيف رجال قد خسر من منتخب كوريا الجنوبية المصنف الأول على العالم بنتيجة 45- 39 في دور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لينافس على مباريات تحديد المراكز.

ويذكر أن منتخب سلاح السيف قد تأهل لدور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور ال16 .

ويمثل منتخب السلاح في أولمبياد طوكيو كل من :

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ سلاح السيف

محمد السيد سلاح سيف المبارزة