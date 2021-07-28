/642568/الثنائي-محيلبة-وزاهر-يودعان-منافسات-الرماية-بأولمبياد-طوكيو-2020

ودع الثنائي المصري أحمد عبد العزيز محيلبة، وأحمد زاهر، اليوم الأربعاء، منافسات رماية الحفرة، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

خروج زاهر ومحيلبة من منافسات رماية الحفرة

احتل أحمد عبد العزيز محيلبة المركز الـ 9 بـرصيد 73 نقطة، في منافسات رماية الحفرة بأولمبياد طوكيو 2020، بينما جاء ترتيب أحمد زاهر المركز الـ 22 بـرصيد 71 نقطة.

وبتلك النتيجة خرج الثنائي المصري من المنافسات، لأنه طبقا لقواعد الأولمبياد يتاهل أول 6 مراكز للدور النهائي.

يذكر أن الشقيقان عبد العزيز محيلبة وعزمي محيلبة، لاعبا المنتخب الوطنى للرماية، نجحوا فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ليكونوا بذلك أول شقيقين في منافسات الرماية يشاركان فى دورة أولمبية نسختين متتاليتينن وذلك وفقا لما صرح به أحمد عبدالعزيز محيلبة.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في صدارة البلاد العربية تتويجا بالميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

- منتخب السباحة التوقيعية

تأهل منتخب أبناء النيل للسباحة التوقيعية، إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك عن طريق بطولة العالم، والتي أقيمت بكوريا الجنوبية لعام 2019. ويبدأ منتخب الفراعنة فعاليات السباحة التوقيعية بطوكيو يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا(12:30 م).