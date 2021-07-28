بعدما لقبها بالعانس.. نداء شرارة تشن هجومًا على أحد متابعيها وتلقنه درسًا

/642567/بعدما-لقبها-بالعانس-نداء-شرارة-تشن-هجوما-على-أحد-متابعيها-وتلقنه-درسا

تعرضت المطربة الأردنية نداء شرارة لهجوم واسع من أحد متابعيها، على خليفة منشور كتبته يتضمن مقطع من أغنية «لسه في أمل» تتر مسلسل «طريقي» للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أكد لها الأخير أنها ستصبح عانس.

دوت الخليج يرصد رد المطربة الأردنية نداء شرارة على انتقاد أحد متابعيها، الذي منحها لقب عانس.

تعليق نداء شرارة على وصفها بالعانس

كتبت شرارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لسه في الأيام أمل مستنيينه.. طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بقية مكملينها.. طول ما في إحساس قلوبنا مصدقينه".

فعلق لها أحد متابعيها قائلًا: "لا تستني شكلك رح تعنسي"، ومن ثم التقطت نداء البوست بالتعليق كاسكرين شوت وأعادت نشرهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وردت شرارة عليه قائلة: "معلش استوقفني تعليق هاد الشخص وبالعادة أي شئ بيستوقفني بحب ارد عليه، واحترامًا لشخصك علمًا أن لا تستحق بس ما خليت اسمك يبين.. أنا بس عندي تعقيب على مصطلح عانس مين اللي اخترع هاد المصطلح، أنا بعد سنة رح اصير 30 سنة، يعني هل أنا رح أصير معنسة؟".

وتابعت: "هو ما ضل شئ تضغطوا في على المرأة فصرتوا تنتعوها بكلمة عانس وياريت على عمر ال 30، هلا بالعشرينات وبيسألوكي ليش لسه مش متجوزة وكأن في مشكلة فيكي يعني، وفي بنات بتدخل في حالة اكتئاب كل ما سمعت أنه في واخدة من أصحابها اتجوزت لأنه اللي حواليها ضاغطينها، الناس اللي بتفكر بهالطريقة أنتم والجهل وجهان لعملة واحدة".

نداء شرارة تصف أحد متابعيها بالجاهل بعدما لقبها بعانس

واستطردت نداء: "علفكرة أنا بقبل اضل مش متجوزة طول حياتي ولا اخد واحد شبهك وزيك، البنت بكل المراحل بتضل سكر وقمر ومنورة، واللي ما يجيها نصيبها مش عانس هيك، رب العلمين كاتب كل تأخيرة وفيها خيرة، وفي نماذج كتيرة بالعالم لسيدات ناجحة ومستقلة ومش متزوجين، مين قلك الست ناقصة إذا ما تزوجت، هاد نصيب مكتوب من عند رب العالمين".

نداء شرارة توجه نصيحة للآباء بشأن موضوع الزواج والعنوسة

واختتمت نداء شرارة حديثها موجهة نصيحة للآباء: "يكفي تضغطوا على بناتكم عشان خايفين من هالمصطلح ومن حكي الناس، حبوهم واسندوهم، يعني وإذا صارت 30 وتصير بأي عمر كمان خلي العسل بجرارة حتى تغلي أسعاره، الله يكتب لكل بنت الفرح والراحة وبيت مليان حب وسعادة، أهم من زواج مليان كره ومرار وقلة تقدير ووجع رأس لأولادهم بس لأنها اضطرت تتزوج عشان خايفة تكبر وتروح فرصتها".

نداء شرارة تطرح أغنية «إلنا ميعاد»

ومن ناحية أخرى، طرحت النجمة الأردنية نداء شرارة مؤخرًا، فيديو كليب جديد بعنوان «إلنا ميعاد» من إنتاج تليفزيون فلسطيني، الأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشّار، وتوزيع خالد مصطفى.

جاء هذا الإنتاج الفني ليجسد بكلماته وألحانه صورًا لحب الأرض والوفاء لها ولعمق القضية الفلسطينية، ووحدة الصف الفلسطيني والعربي خلال العدوان الأخير الذي واجهته كافة الأراضي الفلسطينية، فالميعاد مع حرية فلسطين وعد الحق.