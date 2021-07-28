أمل آدم تودع منافسات القوس والسهم مبكرًا بأولمبياد طوكيو 2020

/642566/أمل-آدم-تودع-منافسات-القوس-والسهم-مبكرا-بأولمبياد-طوكيو-2020

ودعت أمل آدم لاعبة المنتخب المصري للقوس والسهم، منافسات الفردي من دور الـ64، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

أمل أدم تودع منافسات القوس والسهم

خرجت لاعبة منتخب مصر مبكرًا عقب الخسارة أمام الكورية "مينهي جانج" بنتيجة 6 - 0، وكان زميلها يوسف طلبة قد ودع المنافسات من نفس الدور بعد خسارته أمام الكازاخستاني دينيس جانكين بنتيجة 6 - 4.

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

- منتخب السباحة التوقيعية

تأهل منتخب أبناء النيل للسباحة التوقيعية، إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك عن طريق بطولة العالم، والتي أقيمت بكوريا الجنوبية لعام 2019. ويبدأ منتخب الفراعنة فعاليات السباحة التوقيعية بطوكيو يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا(12:30 م).