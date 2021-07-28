/642565/حظوظ-وسناريوهات-تأهل-مصر-لدور-الـ-8-من-الأولمبياد-قبل-مواجهة-أستراليا

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم مواجهة هامة أمام اليابان في ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو2020 بعد أن خسر الفراعنة المواجهة الثانية أمام الأرجنتين بهدف نظيف بينما حقق تعادلا في اللقاء الأول أمام إسبانيا بدون أهداف ، ليحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب ، وأصبح بحاجة لمساعدة خارجية من أجل حسم التأهل لدور الـ 8 من أولمبياد طوكيو2020 والمقامة في اليابان منذ منتصف شهر يوليو الجاري.

سيناريوهات صعود مصر للدور القادم

ويرصد دوت الخليج سيناريوهات تأهل منتخب مصر للدور القادم من أولمبياد طوكيو قبل ساعات من إنطلاق مواجهات الجولة الثالثة بمواجهة مصر وإستراليا والمقرر إقامتها في تمام الواحدة ظهرا وفي نفس التوقيت تلعب الأرجنتين أمام إسبانيا.

1 – فوز مصر على أستراليا، وإسبانيا على الأرجنتين

السيناريو الأول والأقرب إلى الواقع لكي يتأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى الأداور الإقصائية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو هو كالتالي:

- فوز منتخب إسبانيا على منتخب الأرجنتين في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو.

- تحقيق منتخب مصر الفوز على منتخب أستراليا في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

وفي تلك الحالة يحتل منتخب إسبانيا المركز الأول برصيد 7 نقاط، ومصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وأستراليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والأرجنتين المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وبالتالي يتأهل منتخبي إسبانيا ومصر.

2- فوز مصر على أستراليا والأرجنتين على إسبانيا

السيناريو الثاني لتأهل منتخب مصر إلى الادوار الإقصائية في أولمبياد طوكيو 2020، هو كالتالي:

- فوز منتخب الأرجنتين على منتخب إسبانيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

- تحقيق منتخب مصر الفوز على منتخب أستراليا في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

وفي تلك الحالة يحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما ياتي في المركز الثاني كل من: مصر وإسبانيا برصيد 4 نقاط لكل منهم، وفي المركز الأخير منتخب أستراليا برصيد 3 نقاط.

وبالتالي يتاهل منتخب الأرجنتين، وإما منتخب مصر أو إسبانيا، يتم تحديدها من خلال اللجوء لفارق الأهداف بينهم، حيث فوز مصر بأكثر من هدف أو خسارة إسبانيا بفارق اكثر من هدف تصعد مصر مع الأرجنتين.

3- فوز مصر على أستراليا، وتعادل الأرجنتين وإسبانيا

وفي حالة عدم حدوث أي من السيناريوهين السابقين، يتبقى سيناريو وحيد لكي يتأهل الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية في أولمبياد طوكيو وهو:

- تعادل منتخب الأرجنتين وإسبانيا، في المباراة القادمة بينهم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020

- تحقيق منتخب مصر الفوز على منتخب أستراليا في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

وفي تلك الحالة يحتل المركز الأول منتخب إسبانيا برصيد 5 نقاط، بينما يحتل المركز الثاني كل من: مصر والأرجنتين برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الأخير منتخب أستراليا برصيد 3 نقاط.

وبالتالي يتأهل منتخب إسبانيا وإما مصر أو الأرجنتين، ولكن في تلك الحالة ترجح كافة الأرجنتين بسبب تفوقها في المقابلات المباشرة.