تحدي التعليم ومافيا التسريب.. الوزارة توضح حقيقة تداول اختبار الديناميكا

تداولت ما يسمى بجروبات الغش نماذج لأسئلة ادعت أنها لامتحان الديناميكا للثانوية العامة، وانتشرت هذه الأسئلة كالنار في الهشيم بين الطلاب قبل بدء موعد الامتحان، المقرر في العاشرة صباح اليوم.

بالطبع أغلب الطلاب بدأوا في تصديق الأمر وأن هذه الأسئلة فعلا صحيحة، وخاصة أن هناك سوابق في امتحانات المواد السابقة بالتسريب عبر جروبات الغش وأغلبها يكون صحيحة، وتخرج الوزارة لتؤكد التحقيق ومحاسبة المسئولين.

ولإنهاء الجدل والتأكد من صحة ما نشر بشأن أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة قبل بدء الامتحان، تواصلنا مع مصادرنا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة مزاعم جروبات الغش.

أكدت المصادر المسئولة في الوزارة لـ"صوت الأمة" أن أسئلة امتحان الديناميكا المتداولة على جروبات الغش، ويزعم مروجوها عملية تسريب قبل بدء الامتحان وهذه أول مرة هذا العام، لا تمت لأسئلة الاختبار الأساسى بصلة.

وأوضحت المصادر أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة تماما، ولا تستحيل عملية التسريب قبل بدء الامتحان، لأنه لا يتم فتح المظاريف إلا قبل انطلاق الامتحان بدقائق.

ويؤدى 100 ألف و435 طالب وطالبة في الثانوية العامة الشعبة " العلمية رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، ويؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، وأدى الطلاب امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية قبل إجازة عيد الأضحى، بينما يؤدون بداية من السبت 24 يوليو امتحانات الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.