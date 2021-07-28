وزير القوى العاملة: استخراج 3282 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة مهنة...

عينت مديرية القوى العاملة بالبحيرة 256 شاباً من مختلف المؤهلات، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 114 فرص عمل ، فضلاا عن استخراج 3282 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية صرفت منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بإجمالي 42 ألفاً و 790 جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بواقع 11 منحة مولود بإجمالي 22 ألف جنيه ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و 3 منحة وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه ، وصرف 30 ألفا و079 جنيها كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي - أن المديرية كثفت حملات التفتيش في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 469 منشأة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل ، و أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 380 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وإزالة المخالفات ، وأسفرت عن تحرير 19 محضراً للمنشآت المخالفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 34 شكوى عمالية تم تسوية 14 منها ، وإحالة 11 للمحاكم العمالية المختصة ، وحفظ 7 شكاوى ، ومازال 2 منها تحت البحث .