وزيرة التعاون الدولى: فرص كبرى لتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن مصر تسعى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الجهود التنموية ومجالات التعاون المشتركة مع جميع بلدان القارة الأفريقية، لافتة إلى فرص التعاون الطموحة والعلاقات المشتركة المتميزة بين مصر وجنوب السودان.





جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة على المستوى الوزارى، حيث ترأست الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، كما شارك مُمثلون عن وزارات الصحة والكهرباء والبترول والمالية والصناعة والنقل والثقافة والبنك المركزى والسفارة المصرية فى جوبا والعديد من الجهات المعنية.

واوضحت رانيا المشاط أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة الأولى بين البلدين ودورها فى وضع أطر واضحة للتعاون خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيدة بالدور الذى قام به وفدا الخبراء من الجانبين للوصول لتفاهمات بشأن المذكرات المقترح توقيعها خلال انعقاد الفعاليات الختامية للجنة العليا المشتركة.

وذكرت أن جدول أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة يزخر بعدد كبير من الموضوعات والمشروعات المقترحة التى تدفع آليات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المختلفة ستعمل على المتابعة المستمرة للمجالات محل الاتفاق وأطر التعاون للوقوف على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، أثنت السفيرة بيتاريس وانى، وزيرة الخارجية والتعاون الدولى بجنوب السودان على حفاوة الترحاب بالوفد السودانى وأشادت بدور فريقى الخبراء والجهد المبذول فيما يتعلق بالمباحثات حول مجالات التعاون المشتركة، مشيرة إلى العلاقات المتميزة بين جنوب السودان ومصر والدور الذى يمكن أن تلعبه اللجنة العليا المشترك لدفع العلاقات فى مختلف المجالات وتعزيز الجهود التنموية المبذولة فى دولة جنوب السودان.

فى ذات السياق وجه وفد دولة جنوب السودان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية على الدعم المستمر لدولة جنوب السودان على مستوى المشروعات التنموية المصرية التى يتم تنفيذها، ودفع جهود التعاون فى العديد من المجالات.

وترأس وفد دولة جنوب السودان السفيرة بياتريس خميسة وانى، وزيرة الخارجية والتعاون الدولى، بمشاركة وزراء الثروة الحيوانية والسمكية، والصناعة والتجارة، والموارد المائية والرى، والتعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، والعديد من ممثلى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع عرض رئيسا وفدى الخبراء من الجانبين نتائج الاجتماعات الفنية وموقف وثائق التعاون المشتركة التى تم بحثها والتفاوض بشأنها، فضلا عن بحث موقف المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها من قبل الجهات الوطنية المصرية فى دولة جنوب السودان، والمباحثات التى تجرى لتطوير العلاقات المشتركة فى قطاعات التجارة والزراعة والصحة والرى والموارد المائية والقطاع المالى المصرفى والتدريب والتعليم والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الدعم الفنى الذى يمكن أن تقدمه الجهات الوطنية فى جميع المجالات فى ظل العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى عقدت خلال نوفمبر 2020 الاجتماع التنسيقى الأول للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان، كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث هو مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، وفى يونيو الماضى عقدت وزارات التعاون الدولى الاجتماع التنسيقى الثانى للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة.

وتسعى جمهورية مصر العربية لتوطيد التعاون الاقتصادى والتنموى مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون فى مجالات عدة مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والرى والكهرباء والطاقة.

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