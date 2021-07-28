جدة - نرمين السيد - وقع السفير أسامة عبدالخالق سفير مصرى لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، على انضمام مصر للنظام الأساسى المنشئ لوكالة الدواء الإفريقية، بحضور مفوضة الاتحاد الإفريقى للشؤون الاجتماعية والصحة الدكتورة أميرة الفاضل.





وصرح عبدالخالق، على هامش التوقيع، بأن هذا الجهاز الإفريقى الجديد سيكون له دور محورى فى تعزيز الصحة العامة فى إفريقيا، والاستجابة للأمراض والأوبئة بالقارة. وأضاف أن مصر فى طليعة الدول الإفريقية الرائدة فى مجال الصناعات الدوائية بما فى ذلك حاليًا، فيما يخص توطين تصنيع لقاحات جائحة كورونا وستواصل انتشارها فى هذا المجال دعمًا للنفاذ العادل والمتكافئ للأدوية والأمصال للشعوب الإفريقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر توقع على النظام الأساسى المنشئ لوكالة الدواء الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.