الجامعة اليابانية تحصد المركز الثانى محليا والـ11 عربيا فى تصنيف التايمز

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس ‏الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، حصول الجامعة على المركز الثانى محليا والـ11 عربيا فى الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطانى لجامعات العالم العربى والذى تشارك به 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مختلفة.





وأضاف الجوهرى، أن التقدم فى مكانة الجامعة بهذا بالتصنيف يأتى تتويجا لجهود الجامعة فى تطوير منظومة البحث العلمى ودعم النشر الدولى لأبحاث علمائها فى كبرى المجلات العالمية وجودة الانتاج العلمي. من جانبه أوضح الدكتور محسن عبد النعيم حسن مدير مركز الجودة بالجامعة، أن هذا التصنيف جاء نتيجة جودة الإنتاج العلمى، والتدريس، والتعاون مع الصناعة والجامعات اليابانية فى تطوير المجالات التعليمية والبحثية، وتعاون أعضاء هيئة التدريس فى التطوير المستمر والالتزام بأساليب بالأسلوب اليابانى فى التعليم. وأضاف، أن الجامعة نجحت الجامعة اليابانية فى فترة لا تتعدى خمس سنوات أن تحقق هذا المركز المتقدم وتتقدم على كل الجامعات المصرية الحكومية العريقة والتى قد يصل عدد أعضاء هيئات التدريس بها إلى عشرات الآلاف.

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