رئيس الأسقفية يطمئن على أوضاع الكنيسة فى تونس ويصلى لاستقرار البلاد

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اتصالا هاتفيا بالقس فرانك برناردى راعى الكنيسة الأسقفية بتونس حيث تعتبر دولة تونس من الدول التابعة لإقليم الإسكندرية وضمن إبروشية شمال إفريقيا.





واطمأن رئيس الأساقفة خلال اتصاله على أوضاع الكنيسة ورعاياها فى تونس فى ظل عدم الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد متمنيا السلامة للجميع والتقدم والتنمية لتونس الشقيق. وصلى رئيس الأساقفة للرئيس التونسى قيس سعيد أن يهبه الله الحكمة فى تدبير شئون البلاد وأن ينعم على الشعب التونسى الشقيق بالأمن والاستقرار والتنمية والتقدم وأن يعضد المسئولين هناك لتجاوز تحديات المرحلة المقبلة. من جانبه، قدم القس فرانك برناردى الشكر لرئيس الأساقفة على اتصاله الهاتفى مؤكدا إن الكنيسة الأسقفية بتونس والشعب وكل الخدام يصلون لكى تعبر البلاد تلك الظروف الصعبة. ولفت راعى الكنيسة الأسقفية فى تونس إلى أنهم فى العزل الاحترازى بسبب انتشار فيروس كورونا فى تونس.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا.

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