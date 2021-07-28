/642564/منتخب-مصر-للسلاح-يحقق-إنجازا-تاريخيا-في-أولمبياد-طوكيو-2020

حقق المنتخب الوطني لسلاح السابر إنجازا تاريخيا في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تمكن من حصد المركز الخامس بعد الفوز على منتخب إيران بنتيجة 45/24، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

منتخب سلاح السابر يحقق الفوز على إيران

التقى منتخب مصر لسلاح السابر مع نظيره منتخب إيران، وتمكنا منتخبنا الوطني من الفوز بنتيجة 45/24، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات المباراة التصنيفية بأولمبياد طوكيو 2020.

واحتل منتخبنا الوطني المركز الخامس في تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويعد هذا هو أفضل مركز حصل عليه المنتخب الوطني في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد.

قائمة منتخب مصر لسلاح السابر في أولمبياد طوكيو 2020

يضم منتخبنا الوطني عدد من اللاعبين المتميزين في منافسات سلاح السابر، في أولمبياد طوكيو 2020 وجاءت قاغئمة اللاعبين كالتالي:

زياد السيسى، ومحمد عامر، ومهاب سامر، والبديل الذى شارك ضد إيران مدحت معتز.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

- منتخب السباحة التوقيعية

تأهل منتخب أبناء النيل للسباحة التوقيعية، إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك عن طريق بطولة العالم، والتي أقيمت بكوريا الجنوبية لعام 2019. ويبدأ منتخب الفراعنة فعاليات السباحة التوقيعية بطوكيو يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا(12:30 م).