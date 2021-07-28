الأهلي يختتم تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواحهة أسوان

/642563/الأهلي-يختتم-تدريباته-اليوم-الأربعاء-استعدادا-لمواحهة-أسوان

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الأربعاء، تدريباته استعداداه لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً ،الخميس، في بطولة الدوري حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وتذاع مباراة الأهلي أمام أسوان عبر قنوات أون تايم سبورت.

وأعرب بتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين.

وأوضح أنه استفاد كثيراً من المبارة وتعلم أن المباراة لا تنتهي سوى عند صافرة النهاية، على أن ما حدث في المباراة يؤكد أنك قادر على العودة والفوز وحسم المباراة لصالحك في الدقائق الأخيرة. وأشار إلى أن مباراة اليوم شهدت عودة الفريق من الخسارة إلى الفوز.

مؤكداً تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتأخر قبل العودة للتعادل ثم حسم الفوز.

وقال إن لاعبي الأهلي مقاتلون أكفاء خاضوا المباراة في ظروف صعبة.

وأكد موسيماني أن مباراة اليوم شهدت استبدال جميع المدافعين من أجل حسم الفوز، مؤكداً أنه سعيد بنجاح بواليا في تسجيل هدف الفوز. وشدد موسيماني على أن بواليا حصل على هدية من الله بعد هدفه الذي منحنا نقاط المباراة المهمة.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق سيقاتلون من أجل حسم بطولة الدوري، مؤكدًا أن جميع المباريات المتبقية صعبة للغاية، والجميع يدرك أننا ننتظر مباريات درامية الفترة المقبلة.

وأضاف موسيماني أنه يتوقع صعوبة المباريات المقبلة، خاصة أن الجميع سيعتمد على الهجمات المرتدة أمام الأهلي من أجل التسجيل في شباكه ومحاولة تعطيله في رحلة الحفاظ على الدوري.

وذكر المدير الفني للأهلي أن هناك فرق كثيرة في الدوري تلعب بشكل دفاعي بحت أمام الأهلي، وتعتمد فقط على الهجمات المرتدة، وهو أمر لا يمكن انتقاده وعلينا احترام الرؤية الفنية للمنافسين.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي خاض ١٤ مباراة في دوري الأبطال الأفريقي، بالإضافة إلى مباراة السوبر الأفريقي، بجانب مباريات الدوري وأيضاً منافسات كأس العالم للأندية، وهو أمر ترتب عليه تعرض لاعبي الفريق إلى الإجهاد العضلي.