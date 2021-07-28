/642562/ترتيب-مجموعة-مصر-لكرة-اليد-بعد الفوز-على-اليابان-وكيفية-الصعود-للدور-القادم

أستطاع منتخبنا الوطني لكرة اليد تحقيق فوزا كبيرا علي حساب اليابان بنتيجة في ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو2020 في لقاء شهد تألق واضح من أبناء النيل علي الأراضي اليابانية ويستعرض دوت الخليج الترتيب.

ترتيب مجموعة مصر لكرة اليد بعد الفوز على اليابان بأولمبياد طوكيو2020

وأرتفع رصيد مصر لكرة اليد للنقطة الرابعة في ترتيب المجموعة الثانية ليحتل الفراعنة المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الدنمارك متصدرة الترتيب برصيد 6 نقاط والسويد الوصيف بنفس الرصيد ، فيما يحل البرتغال بالمركز الرابع برصيد نقطتين فيما جاء منتخبي البحرين واليابان في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ويتأهل أبناء النيل في حالة تحقيق أي نتيجة إيجابية في المواجهتين المقبلتين أو تعثر البحرين في أي مواجهة مقبلة.

يأتي هذا الفوز بعد أن حقق المنتخب الإنتصار في اللقاء الأول على حساب البرتغالي قبل أن يتلقى هزيمة أمام الدنمارك بطل العالم في المباراة الثانية فيما يخوض الفراعنة اللقاء الرابع أمام السويد قبل مواجهة البحرين في أخر مواجهة.

وبهذا الإنتصار رفع المتتخب رصيده للنقطة 4 من فوزين علي حساب البرتغال واليابان بينما تلقى هزيمة واحدة كانت على يد الدنمارك ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات للدور التالي.

ترتيب مجموعة مُنتخب مصر في أولمبياد طوكيو بعد فوز اليوم

1- الدنمارك 6 نقاط

2- السويد 6 نقاط

3- مصر 4 نقاط

4- البرتغال 2 نقطة

5- البحرين 0 نقطة

6- اليابان 0 نقطة

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.