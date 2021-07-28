/642560/أول-تعليق-من-علي-زين-لاعب-منتخب-كرة-اليد-بعد-الفوز-أمام-اليابان

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”الحمد للة الفوز الثاني لمنتخب مصر في اولمبياد طوكيو دعواتكم في المباريات المقبلة”.

وكان منتخب اليد قد أنهى الشوط الأول لصالحه بالتقدم 18 / 11 أمام اليابان.

وحقق منتخب اليد الفوز على البرتغال 37 / 31 فى أولى مواجهاته قبل الخسارة من الدنمارك بطل العالم أول أمس 32 / 27.

بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم مع نظيره الأسترالى فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لأولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء الموافق الـ 28 من يوليو الجاري في الساعة الواحدة مساء، على استاد مياجى.

وحل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد سابورو دومى.

وفى المقابل، فاز منتخب إسبانيا على نظيره الأسترالى بهدف نظيف، ليرفع الإسبان رصيدهم إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 3 نقاط.

ورغم أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام الأرجنتين فى المُجمل وكان الأخطر طوال الـ90 دقيقة تقريباً إلا أن الفوز كان من نصيب منتخب الأرجنتين الذى نجح فى "خطف" نقاط المباراة الثلاث.خسر منتخب مصر الأولمبى من نظيره الأرجنتينى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

أهدر منتخب مصر عدة فرص للتسجيل فى الشوط الأول فيما نجح منتخب الأرجنتين فى تسجيل هدف فى الشوط الثاني، ويحتاج منتخب مصر للفوز فى الجولة الأخيرة على أستراليا وانتظار باقى نتائج المجموعة من أجل حسم موقفه من التأهل للدور التالي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.