مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة مصر أمام استراليا في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

تقام مباراة السعودية أمام البرازيل 10 صباحاً beIN Sports HD Xtra 2

تقام مباراة ألمانيا أمام ساحل العاج 10 صباحاً beIN Sports HD 5

تقام مباراة كوريا الجنوبية الهندوراس 10.30 صباحاً beIN Sports HD 4

تقام مباراة رومانيا أمام نيوزيلندا 10.30 صباحاً beIN Sports 2 HD Premium

تقام مباراة إسبانيا أمام فريق الأرجنتين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة1 ظهراً beIN Sports HD 4

تقام مباراة أستراليا أمام مصر 1 ظهراً والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة beIN Sports HDXtra 2

جنوب أفريقيا أمام المكسيك 1.30 ظهراً beIN Sports 2 HD Premium

فرنسا اليابان 1.30 ظهراً - beIN Sports HD 2 English

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نيفتشي باكو “أذريبجان” أولمبياكوس اليوناني 7 مساءً - CBC Sport HD

ميتلاند الدنماركي سيلتك الأسكتلندي 7.45 مساءً - Premier Sports 1 HD

جالطة سراي إيندهوفن 8 مساءً Sport 1 Germany

مواعيد المباريات الودية للأندية والقنوات الناقلة

أستون فيلا أمام نوتينجهام فورست 3 عصراً

بايرن ميونخ بروسيا مونشنجلادباخ 6 مساءً

ريد بول سالزبورج أمام أتلتيكو مدريد 7.45 مساءً

تقام مباراة ويكمب وندررز أمام ليستر سيتي 8.30 مساءً

تقام مباراة ميلتون كينز دونز أمام فريق توتنهام 8.45 مساءً.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأولمبى مع نظيره الأسترالى فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لأولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء الموافق الـ 28 من يوليو الجاري في الساعة الواحدة مساء، على استاد مياجى.

وحل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد سابورو دومى.

وفى المقابل، فاز منتخب إسبانيا على نظيره الأسترالى بهدف نظيف، ليرفع الإسبان رصيدهم إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 3 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو

إسبانيا.. فى المركز الأول برصيد 4 نقاط

أستراليا.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط

الأرجنتين.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط

مصر .. فى مركز الرابع برصيد نقطة وحيدة