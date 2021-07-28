/642557/طوكيو-2020--السباح-المجري-كريستوف-يتوج-بذهبية-سباق-200-م-فراشة

توج المجري كريستوف ميلاك بالميدالية الذهبية فى السباحة، ضمن منافسات مسابقة أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان، خلال منافسات 200م فراشة رجال، محققاً رقما قياسيا جديدا زمنه دقيقة و51 ثانية و25 جزءا من الثانية، ليحطم الرقم الأولمبي المسجل باسم مايكل فيلبس فى أولمبياد بكين 2008.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

‏يذكر أن الرقم الأولمبي والذى كان مسجلا باسم أسطورة السباحة مايكل فيلبس في منافسات 200 م فراشة، وهو دقيقة و52 ثانية و3 أجزاء من الثانية، أما المجري ميلاك فأنهى السباق فى دقيقة و51 ثانية و25 جزءا من الثانية.

وفي سياق أخر، أنهى البطل المصري عبدالعزيز محيلبة الجولة الاولى من تصفيات رماية التراب لحفرة برصيد 24 طبقا من أصل 25، وفي الجولة الثالية حقق محيلبة 24/25 ليصبح مجموعه 48 من 50 في المركز الثاني عشر مكرر.

في الوقت ذاته حقق أحـمـد زاهـر 22 نقطة من أصل 25 فـي الجولة الأولى من نفس المنافسات، قبل أن يحقق 24 طبقا من 25 في الجولة الثانية التي أنهاها في المركز الخامس والعشرين برصيد 46 طبق.

وعلى مستوى السيدات أنهت ماجي عشماوي منافسات الفترة الأولى في المركز الـ26، محققة 19 طبقا من أصل 25، بينما عادت واستعادت توازنها في الفترة الثانية لتحقق 24 طبقا من أصل 25.

نطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.