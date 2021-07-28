/642556/منتخبنا-الوطني-يحقق-فوزه-الثاني-علي-اليابان-ويقترب-من-التأهل-بأولمبياد-طوكيو

يأتي هذا الفوز بعد أن حقق المنتخب الإنتصار في اللقاء الأول على حساب البرتغالي قبل أن يتلقى هزيمة أمام الدنمارك بطل العالم في المباراة الثانية.

وبهذا الإنتصار رفع المتتخب رصيده للنقطة 4 من فوزين علي حساب البرتغال واليابان بينما تلقى هزيمة واحدة كانت على يد الدنمارك ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات للدور التالي.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

ترتيب مجموعة مصر بكرة القدم فى أولمبياد طوكيو

إسبانيا.. فى المركز الأول برصيد 4 نقاط

أستراليا.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط

الأرجنتين.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط

مصر .. فى مركز الرابع برصيد نقطة وحيدة

ورغم أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام الأرجنتين فى المُجمل وكان الأخطر طوال الـ90 دقيقة تقريباً إلا أن الفوز كان من نصيب منتخب الأرجنتين الذى نجح فى "خطف" نقاط المباراة الثلاث.خسر منتخب مصر الأولمبى من نظيره الأرجنتينى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

أهدر منتخب مصر عدة فرص للتسجيل فى الشوط الأول فيما نجح منتخب الأرجنتين فى تسجيل هدف فى الشوط الثاني، ويحتاج منتخب مصر للفوز فى الجولة الأخيرة على أستراليا وانتظار باقى نتائج المجموعة من أجل حسم موقفه من التأهل للدور التالي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.