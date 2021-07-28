/642555/طوكيو-2020--منتخب-سلاح-السيف-يحصد-المركز-الخامس-بعد-فوزه-على-إيران

حصد منتخب مصر لسلاح السيف المركز الخامس في اولمبياد طوكيو بعد فوزه على إيران 45-24 في منافسات الفرق، و كان منتخب مصر لسلاح السيف رجال قد حسر من منتخب كوريا الجنوبية المصنف الأول على العالم بنتيجة 45- 39 في دور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لينافس على مباريات تحديد المراكز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يذكر أن منتخب سلاح السيف قد تأهل لدور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور ال16 .

ويمثل منتخب السلاح في أولمبياد طوكيو كل من :

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ سلاح السيف

محمد السيد سلاح سيف المبارزة

نطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.