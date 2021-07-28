/642553/منتخب-سيف-المبارزة-يخسر-أمام-كوريا-الجنوبية-وأمل-أدم-تودع-منافسات-الرماية

خسر منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال من منتخب كوريا الجنوبية المصنف الأول على العالم بنتيجة 45- 39 في دور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان منتخب سلاح السيف قد تأهل لدور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب الـيـابـان بنتيجة 45-32 في دور ال16 .

وودعت أمل أدم لاعبة مصر منافسات القوس والسهم من دور ال32 بعد الخسارة من لاعبة كوريا الجنوبية بنتيجة 6-0.

و تتواصل اليوم الأربعاء منافسات اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو 2020.

ولعل أبرز المباريات ستكون لمنتخب كرة القدم الأولميبي أمام استراليا و منتخب اليد أمام اليابان و بدء منافسات الملاكمة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.