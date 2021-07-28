/642552/طوكيو-2020-عرابي-يخسر-من-بطل-بريطانيا-في-دور-ال-16-بمنافسات-الملاكمة

خسر عبد الرحمن عرابي لاعب منتخب الملاكمة ضد البريطاني بنجامين وايتتاكر 5/0 ضمن دور الـ16 لوزن 75 كجم إلى 81 كجم في الملاكمة بأولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة حضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والسفير المصري باليابان أيمن كامل والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية لمؤازرة اللاعب المصري.

ويمثل مصر في الملاكمة بأولمبياد طوكيو عبد الرحمن عرابي و يسري رزق.

على جانب آخر تتواصل اليوم الأربعاء منافسات اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو 2020.

ويعتبر أبرز المباريات ستكون لمنتخب كرة القدم الأولميبي أمام استراليا و منتخب كرة اليد أمام اليابان و مشاركة السباحة فريدة عثمان في منافسات سباق 50 متر حرة بالسباحة.

وحصل ويتاكر، ثالث العالم وثاني قارة أوروبا في 2019 على قرار كل الحكام، ليفوز بالمباراة 5-0.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

محمد إيهاب كان يطمح فى الحصول على استثناء من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو فى ظل الطلب التى تقدمت به إلى اللجنة الأولمبية الدولية خاصة أن البطل الأولمبى محمد إيهاب لم يكن ضمن اللاعبين الذى ثبت عليهم تهمة المنشطات التى تسببت فى حرمان الإتحاد المصرى من المشاركة .