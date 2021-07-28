السكة الحديد: تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية مستمر حتى السبت المقبل

أكدت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية حتى يوم السبت المقبل، حيث دفعت الهيئة بـ170 قطارا إضافيا خلال فترة العيد.
وأوضحت هيئة السكة الحديد أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر، وكذلك أبلكيشن الحجز على الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة.
وشملت قائمة القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 31 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارا إضافيا تخدم أهالى الصعيد.
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