حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 29-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-7-2021

مهنياً: تشعر بالارتياح وتتنفس الصعداء ، أو تتحرر من القيود ، وتلقي الضوء على الأمور المالية وتفاصيل كثيرة مادية ،

عاطفياً: إذا كنت على خلاف مع حبيبك ، فهذا هو الوقت المناسب للمصالحة ، بشرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم بشأن الأمور الحساسة.

صحياً: ابذل قصارى جهدك للحفاظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون

حظك اليوم برج الثور الخميس 29-7-2021

مهنياً: هذا اليوم يمكن أن يبدأ حرباً أو نزاعًا أو يسبب مشاكل عامة تؤثر عليك في مجال عملك ويجعل أصحاب العمل يتخذون قرارًا مزعجًا ضدك.

عاطفياً: خطوة استثنائية نحو الشريك تفتح لك الأبواب ، وتفتح لكما الطريق لاتخاذ خطوة كنتما تنتظرانها منذ فترة طويلة.

صحياً: تجنب الأطعمة المقلية والدهون قدر الإمكان وخاصة في فصل الصيف

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29-7-2021

مهنياً: إجراء تغييرات جذرية في العمل ، والشعور بأن الحياة تستجيب لك دون عوائق ووفقاً لما خططت له

عاطفياً: احذر من العناد وتجنب الميل إلى الهدم ، يمكنك مقاومة التغيير الحتمي والخوف على استقرارك العاطفي.

صحياً: تنفق الكثير من الطاقة في العمل والمنزل ، وتصاب بالتعب وتعاني من آلام شديدة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 29-7-2021

مهنيًا: قد تجد أحيانًا أن الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا ، لذلك من المفيد أن ترقى إلى مستوى طموحاتهم ، خاصة وأن لديك الإمكانات.

عاطفياً: حاول إظهار بعض الصلابة تجاه الشريك ، وهذا في مصلحتك على المدى الطويل ، لكن في بعض الأحيان عليك أن تكون لطيفًا

صحياً: إذا قررت المشي لمسافات طويلة وأكثر ، فكن مستعداً لمواجهة التعب

حظك اليوم برج الأسد الخميس 29-7-2021

مهنياً: تسير الأمور على ما يرام ، مارس صلاحياتك ، وتدهش كثيراً بإدارة عملك الجيدة والأفكار العملية التي تقدمها وتنفذها بطريقة بسيطة ومقنعة.

عاطفياً: صراحة الشريك في مشاعرك تجاهه أمر مهم ، لكن لا تكشف عن أوراقك في هذا المجال لئلا ينجذب إلى الاستيلاء عليك.

صحياً: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك عن الجو الإيجابي وتبقيك في حالة مضطربة

حظك اليوم برج العذراء الخميس 29-7-2021

مهنياً: رغبتك في تحسين وضعك المالي بسرعة ، فقد تواجه واقعًا مختلفًا تمامًا ، وهذا يجبرك على الانتظار

عاطفياً: يتصرف الشريك وكأنه غير مهتم ، لذا حاول توضيح الأمور قبل أن يسوء الموقف لأنه نصفك الآخر وشريكك.

صحياً: حاول أن تتحكم في أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك ، لأن رد فعلك غالباً ما يكلفك غالياً.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-7-2021

مهنياً: يوم مرهق ومرهق يمنحك جوًا غير سار محفوفًا بمسؤوليات الأسرة والرعاية الصحية ، فأنت مطالب بالراحة ومحاولة التغلب على الظروف من خلال اتخاذ قرارات بناءة.

عاطفياً: الانفتاح والصدق هما مفتاح قلب الشريك ، لذا حاول أن تغتنم الفرصة للدخول إلى قلبه والاستقرار فيه

صحياً: قلة النوم تسبب الإجهاد والإرهاق ، لذا حاول تعويض ذلك بممارسة الرياضة

حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-7-2021

مهنياً: لديك موهبة مميزة وقدرة كبيرة على التخطيط الجيد ، لكن لا تبذل أي جهد لاتخاذ خطوة استباقية فيما يتعلق بالآخرين.

عاطفياً: طلبات أحبائك ترهقك ولا تعرف كيف تستجيب لها ، لكنك تأخذ مشاعرهم بعين الاعتبار وتقدر موقفهم

صحياً: تناول الكثير من الخضار وقلل من اللحوم والنشا ، وهذا جيد

حظك اليوم برج القوس الخميس 29-7-2021

مهنياً: تعيش في جو مميز وناجح ومربح على مستويات مختلفة ، لذلك اليوم تجرب أشياء جديدة في العمل وتتعلم دروساً مفيدة للغاية للمستقبل.

عاطفياً: ينظر إليك المحبوب بكرامة واحترام فلا تخذله ، بل بدل ذلك بالأفضل.

صحياً: سواء كنت مهتماً بالرياضة أم لا ، فليس لديك تمرين هروب بمجرد أن تصل حالتك إلى مرحلة تتطلب منك ذلك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 29-7-2021

مهنياً: أنت تماطل في مشروع أو تجربة تسويف وتضاعف الجهد من أجل الحفاظ على منصب أو دفع الوظيفة نحو الانتهاء.

عاطفياً: لا تتخذ أي إجراء من شأنه أن يسيء إلى الشريك ، فهو حساس ولا يمكن استجوابه عن نواياه ، حتى وإن كانت لا تزال صحيحة.

صحياً: أنت شخص آخر أمام طعام شهي ، حاول التقليل منه حفاظاً على صحتك

حظك اليوم برج الدلو الخميس 29-7-2021

مهنياً: يوم استثنائي يساهم في تطوير عملك لتطلق مرحلة جديدة في حياتك المهنية وتحقق الكثير من الآمال المتعلقة بشؤونك المالية .. بعض الأمنيات تتحقق.

عاطفياً: لا تستغل ضعف الشريك لتحقيق أهدافك ، فيضطر إلى تنفيذ طلباتك.

صحياً: أنت عرضة للإصابة بمرض مفاجئ يجبرك على الاستلقاء ويبعدك عن الأجواء الرائعة

حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-7-2021

مهنياً: يوم مهم جداً وناجح ومربح على مختلف المستويات يولد فيك الجرأة والحماس والحوافز التي تدفعك للقيام بالعديد من المشاريع وتسهل لك اتصالات ناجحة ورائعة.

عاطفياً: مفاجآت ملحوظة في حياتك العاطفية ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل لمن حولك

صحياً: الصحة كنز ، إذا احتفظت بها استفدت منها ، وإذا أهملتها ضاع عليك