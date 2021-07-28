حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 29-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-7-2021
مهنياً: تشعر بالارتياح وتتنفس الصعداء ، أو تتحرر من القيود ، وتلقي الضوء على الأمور المالية وتفاصيل كثيرة مادية ،
عاطفياً: إذا كنت على خلاف مع حبيبك ، فهذا هو الوقت المناسب للمصالحة ، بشرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم بشأن الأمور الحساسة.
صحياً: ابذل قصارى جهدك للحفاظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون
حظك اليوم برج الثور الخميس 29-7-2021
مهنياً: هذا اليوم يمكن أن يبدأ حرباً أو نزاعًا أو يسبب مشاكل عامة تؤثر عليك في مجال عملك ويجعل أصحاب العمل يتخذون قرارًا مزعجًا ضدك.
عاطفياً: خطوة استثنائية نحو الشريك تفتح لك الأبواب ، وتفتح لكما الطريق لاتخاذ خطوة كنتما تنتظرانها منذ فترة طويلة.
صحياً: تجنب الأطعمة المقلية والدهون قدر الإمكان وخاصة في فصل الصيف
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29-7-2021
مهنياً: إجراء تغييرات جذرية في العمل ، والشعور بأن الحياة تستجيب لك دون عوائق ووفقاً لما خططت له
عاطفياً: احذر من العناد وتجنب الميل إلى الهدم ، يمكنك مقاومة التغيير الحتمي والخوف على استقرارك العاطفي.
صحياً: تنفق الكثير من الطاقة في العمل والمنزل ، وتصاب بالتعب وتعاني من آلام شديدة
حظك اليوم برج السرطان الخميس 29-7-2021
مهنيًا: قد تجد أحيانًا أن الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا ، لذلك من المفيد أن ترقى إلى مستوى طموحاتهم ، خاصة وأن لديك الإمكانات.
عاطفياً: حاول إظهار بعض الصلابة تجاه الشريك ، وهذا في مصلحتك على المدى الطويل ، لكن في بعض الأحيان عليك أن تكون لطيفًا
صحياً: إذا قررت المشي لمسافات طويلة وأكثر ، فكن مستعداً لمواجهة التعب
حظك اليوم برج الأسد الخميس 29-7-2021
مهنياً: تسير الأمور على ما يرام ، مارس صلاحياتك ، وتدهش كثيراً بإدارة عملك الجيدة والأفكار العملية التي تقدمها وتنفذها بطريقة بسيطة ومقنعة.
عاطفياً: صراحة الشريك في مشاعرك تجاهه أمر مهم ، لكن لا تكشف عن أوراقك في هذا المجال لئلا ينجذب إلى الاستيلاء عليك.
صحياً: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك عن الجو الإيجابي وتبقيك في حالة مضطربة
حظك اليوم برج العذراء الخميس 29-7-2021
مهنياً: رغبتك في تحسين وضعك المالي بسرعة ، فقد تواجه واقعًا مختلفًا تمامًا ، وهذا يجبرك على الانتظار
عاطفياً: يتصرف الشريك وكأنه غير مهتم ، لذا حاول توضيح الأمور قبل أن يسوء الموقف لأنه نصفك الآخر وشريكك.
صحياً: حاول أن تتحكم في أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك ، لأن رد فعلك غالباً ما يكلفك غالياً.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-7-2021
مهنياً: يوم مرهق ومرهق يمنحك جوًا غير سار محفوفًا بمسؤوليات الأسرة والرعاية الصحية ، فأنت مطالب بالراحة ومحاولة التغلب على الظروف من خلال اتخاذ قرارات بناءة.
عاطفياً: الانفتاح والصدق هما مفتاح قلب الشريك ، لذا حاول أن تغتنم الفرصة للدخول إلى قلبه والاستقرار فيه
صحياً: قلة النوم تسبب الإجهاد والإرهاق ، لذا حاول تعويض ذلك بممارسة الرياضة
حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-7-2021
مهنياً: لديك موهبة مميزة وقدرة كبيرة على التخطيط الجيد ، لكن لا تبذل أي جهد لاتخاذ خطوة استباقية فيما يتعلق بالآخرين.
عاطفياً: طلبات أحبائك ترهقك ولا تعرف كيف تستجيب لها ، لكنك تأخذ مشاعرهم بعين الاعتبار وتقدر موقفهم
صحياً: تناول الكثير من الخضار وقلل من اللحوم والنشا ، وهذا جيد
حظك اليوم برج القوس الخميس 29-7-2021
مهنياً: تعيش في جو مميز وناجح ومربح على مستويات مختلفة ، لذلك اليوم تجرب أشياء جديدة في العمل وتتعلم دروساً مفيدة للغاية للمستقبل.
عاطفياً: ينظر إليك المحبوب بكرامة واحترام فلا تخذله ، بل بدل ذلك بالأفضل.
صحياً: سواء كنت مهتماً بالرياضة أم لا ، فليس لديك تمرين هروب بمجرد أن تصل حالتك إلى مرحلة تتطلب منك ذلك.
حظك اليوم برج الجدي الخميس 29-7-2021
مهنياً: أنت تماطل في مشروع أو تجربة تسويف وتضاعف الجهد من أجل الحفاظ على منصب أو دفع الوظيفة نحو الانتهاء.
عاطفياً: لا تتخذ أي إجراء من شأنه أن يسيء إلى الشريك ، فهو حساس ولا يمكن استجوابه عن نواياه ، حتى وإن كانت لا تزال صحيحة.
صحياً: أنت شخص آخر أمام طعام شهي ، حاول التقليل منه حفاظاً على صحتك
حظك اليوم برج الدلو الخميس 29-7-2021
مهنياً: يوم استثنائي يساهم في تطوير عملك لتطلق مرحلة جديدة في حياتك المهنية وتحقق الكثير من الآمال المتعلقة بشؤونك المالية .. بعض الأمنيات تتحقق.
عاطفياً: لا تستغل ضعف الشريك لتحقيق أهدافك ، فيضطر إلى تنفيذ طلباتك.
صحياً: أنت عرضة للإصابة بمرض مفاجئ يجبرك على الاستلقاء ويبعدك عن الأجواء الرائعة
حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-7-2021
مهنياً: يوم مهم جداً وناجح ومربح على مختلف المستويات يولد فيك الجرأة والحماس والحوافز التي تدفعك للقيام بالعديد من المشاريع وتسهل لك اتصالات ناجحة ورائعة.
عاطفياً: مفاجآت ملحوظة في حياتك العاطفية ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل لمن حولك
صحياً: الصحة كنز ، إذا احتفظت بها استفدت منها ، وإذا أهملتها ضاع عليك
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