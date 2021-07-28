أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة مصر للطيران، 66 رحلة جوية دولية وداخلية، تنقل 6606 ركاب، وتشمل الرحلات 45 رحلة دولية إلى كل من دبى، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، أبوظبى، موسكو، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، واشنطن، 17 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يناقش وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع مديرى المديريات، عبر الفيديو كونفرانس، خطة التدريب والتثقيف والتأهيل المستمر، وآلية التعامل مع خطباء المكافأة الناجحين فى مسابقة الأجر مقابل عمل، وخطة توزيع لحوم الأضاحى وضرورة احترام آدمية الإنسان وعدم جرح مشاعره بالتصوير أو غيره.

القاهرة

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة "العلمية رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا / طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان مادة التاريخ "الورقة الثانية" بإجمالى 225 طالبا وطالبة.

جنيف

تعقد بجنيف أعمال الاجتماع الروسى الأمريكى حول الاستقرار الاستراتيجى، يجرى خلالها وفد وزارى روسى برئاسة نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف محادثات مع وفد أمريكى برئاسة النائبة الأولى لوزير الخارجية ويندى شيرمان، تدور حول قضايا الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجى وتعزيزه وآفاق الحد من التسلح.

أثينا

يعقد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، قمة ثلاثية، فى العاصمة اليونانية، حيث يتم خلال القمة التى تعقد للمرة الثالثة، بحث علاقات الصداقة التى تجمع بين الأردن وقبرص واليونان، وآليات توسيع التعاون فى مختلف المجالات، فضلا عن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

طوكيو

يلتقى المنتخب الأولمبى لكرة القدم نظيره الأسترالى فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، حيث لم يعد أمام الفراعنة سوى تحقيق الانتصار لإنعاش آمال التأهل للدور ربع النهائى.

الإسكندرية

يفتتح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، فعاليات ملتقًى بعنوان "مصر الغد: الجمهورية الجديدة نموذجًا"، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات على المسرح الصغير بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالموضوعات التنموية وإشكالياتها.

الجيزة

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة حلوان قوافل طبية وتنموية بمركز ومدينة الصف فى إطار البرنامج التدريبى لمبادرة "حياة كريمة".

القاهرة

شهد السماء ذروة زخة شهب دلتا الدلويات، والتى تستمر فى التساقط على مدى يومين، وهى زخة شهابية متوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا فى الساعة، وأفضل رؤية لها بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.