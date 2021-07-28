نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى وكوبرى الحدائق

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات المرورية بمنطقة أبو قير تحديدا عند سيدى جابر.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى والمرج والخصوص والمنيب.

وأشار صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند ميدان المؤسسة المتجه لشبرا الخيمة، كذلك الأمر عند مترو الجامعة بشارع السودان فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل المتجه لمترو الدقى، وأيضا عند كورى الجيزة المعدنى لقادم من الهرم والمتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى المطرية القادم من الكابلات والمتجه لمصر الجديدة، كذلك الأمر أيضا عند كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة، كما أن هناك أحجاما أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية ومتجه إلى الفنجرى، فضلا عن وجود بعض الكثافات عند كورنيش النيل القادم من ماسبيرو والمتجه إلى معهد ناصر.