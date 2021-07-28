فيديو - بعد عمرو أديب .. لميس الحديدى تعلن وقف «كلمة أخيرة» لمدة شهر

وقالت لميس الحديدى، فى حلقة أمس الثلاثاء، إن برنامجها سيتوقف خلال شهر أغسطس المقبل على أن يعود مجددا مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وتابعت: "اليوم حلقة نهاية الموسم الأول من برنامج " كلمة أخيرة"، وهذا البرنامج بدأ فى أكتوبر الماضى، ونستأذن المشاهدين فى أن نأخذ شهر أغسطس إجازة، وهى إجازتى السنوية المعتادة منذ أن بدأت عملى فى مجال الإعلام على أن نعود أول سبتمبر".
وكشفت أنه خلال شهر أغسطس المقبل ستبقى مواعيد البرنامج كما هى وستشمل إعادات لأجمل حلقات ولقاءات النجوم، قائلة : "أهم ضيوف البرنامج فى مجال الفن والرياضة والأدب والشعر والقضايا الاجتماعية التى عرضت ونوقشت خلال الموسم الأول، وسيتم تجميع حلقات وفقرات مجمعة".
جدير بالذكر، أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة شاشة قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الـ 9 مساء.
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