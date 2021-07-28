جدة - نرمين السيد - وتسلمت لجان السير قبل قليل، صناديق أسئلة الامتحان، والتى تشهد تأمين كامل من قبل أفراد الأمن الإدارى والشرطة. وتتابع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والغرف فى المديريات والإدارات وصول الأسئلة ووضعها فى كنترول لجنة الامتحان حتى مواعيد فتح المظاريف قبل انطلاق الامتحان فى العاشرة صباحًا. ويؤدى فى العاشرة طلاب الثانوية العامة الشعبة "العلمية رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. 100 ألف طالب علمى بالثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.