القوى العاملة: استخراج 3.282 شهادة مستوى المهارة ورخصة مزاولة مهنة بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة بالبحيرة، 256 شاباً من مختلف المؤهلات، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 114 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 3.282 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .





أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأضاف أن المديرية صرفت منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بإجمالي 42 ألفاً و79 جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بواقع 11 منحة مولود بإجمالى 22 ألف جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و3 منح وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه، وصرف 30 ألفا و79 جنيها كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضى - أن المديرية كثفت حملات التفتيش فى مجال التفتيش العمالى على 469 منشأة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل، وأما فى مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية التفتيش على 380 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإزالة المخالفات، وأسفرت عن تحرير 19 محضراً للمنشآت المخالفة.

كما أوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 34 شكوى عمالية تم تسوية 14 منها، وإحالة 11 للمحاكم العمالية المختصة، وحفظ 7 شكاوى، ومازال 2 منها تحت البحث.