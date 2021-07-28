/642550/لماذا-أتم-الأهلي-التعاقد-مع-أوجستي-بوش-صائد-بطولات-الزمالك

ويعد أوجستي صاحب الـ49 عاما، والذي بدأ مسيرته التدريبية عام 1995 كمساعد مدرب سي بي كورنيلا الإسباني، خيار مميز للقلعة الحمراء من أجل التعاقد مع مدرب قادر علي التأقلم مع الوضع في مختلف الظروف فبعد تولي منصب مساعد مدرب فريق برشلونة جاء على رأس الإدارة الفنية للقلعة البيضاء حتى أنه أستطاع في 290 يوم فقط تحقيق طفرة في قطاع السلة بميت عقبة فضلا عن تتويجه بالبطولة الإفريقية والسوبر المصري.

الأهلي يعلن التعاقد مع أوجستي

وأعلن الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد.

وأضاف أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

ويرصد دوت الخليج تصريحات المدرب الإسباني بعد الرحيل عن الزمالك:

:”أنه لم يتلقي أي عروض أوروبيا حتي الأن، وانه سيوافق حتي العمل كمساعد للمدير الفني في الأندية الكبيرة”.

وتابع:” عودته للزمالك مخاطرة لأن ثلاث لاعبيين لم يتواجدون في الموسم الجديد، بجانب أن اللائحة للاتحاد المصري لكرة السله تمنع الاستعانة باكثر من لاعب، وهو مايوقف طموح الزمالك لحصد البطولات في الفترة القادمة، ولتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية”.

أوجستي يعلن الرحيل عن الزمالك

وأضاف المدرب الاسباني، علي الرغم من العروض التي تلقاه من الزمالك اكثرر مما تتوقع، ولكن لم يتمكن من الموافقة للأسابا الذي أوضحها.

وواصل أوجستي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "في هذا اليوم أعلن قراري بعدم تمديد تعاقدي مع الزمالك".

وأضاف "كان موسم كابوسا ولكنه انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سوف أحتفظ بالذكريات الرائعة".

واختتم:”ويشكر ادارة النادي بقيادة حسين لبيب والجهاز الفني المعاون له واللاعبين على إلتزامهم وتركيزهم على أهدافهم المشتركة والنجاح فيها ويشكر جمهور الزمالك على حبهم ودعمهم .

يأتي هذا التعاقد في ظل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على دعم كافة الفرق الرياضية بالقلعة الحمراء وذلك بعد أن تثب المدرب المصري أنه غير قادر على تولي تدريب المارد الأحمر.