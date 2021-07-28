التموين : صرف 75% من مقررات السلع المدعمة لـ شهر يوليو

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تم صرف ما يقرب من 95% من مقررات شهر يوليو الجارى، إلى جانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.
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