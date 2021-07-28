فريق أطفال بلا مأوى ينقذ فتاة تعانى من شلل رباعى وضمور فى المخ

جدة - نرمين السيد - نشر برنامج حماية الأطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، صورا على صفحته الرسمية بـ فيسبوك، لتعامله مع استغاثة وردت من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية، ناشدت فيها إحدى السيدات والتى تقيم بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى بسرعة التدخل لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة تعانى من شلل رباعى وضمور بالمخ.





وقالت السيدة فى الشكوى، إنه تم العثور على الطفلة فى حالة انهيار وصراخ شديد داخل مسكنها، إثر تعرض والدها والعائل الوحيد لها لمرض مفاجئ ونقله لمستشفى التأمين الصحى فى حالة خطيرة فاقدا للوعى. ومن خلال التنسيق مع المسؤولين بـ فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، توجه أعضاء فريق البرنامج إلى موقع الاستغاثة، وتم نقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة فى رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية. وفى سياق متصل يتابع المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الحالة الصحية لوالد الطفلة لحين تعافيه.

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