نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. أدخل الاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

جدة - نرمين السيد - ووجه الوزير، فى بيان له، التهانى لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم مزيدا من التفوق فى حياتهم المستقبلية.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2021

من جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن إجمالى الطلاب الحاضرين لـ امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 776.020 منهم 18.110 نظام السنوات الخمس، 757.541 نظام السنوات الثلاث، 369 بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.