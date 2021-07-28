موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم وأستراليا بأولمبياد طوكيو

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تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأولمبى مع نظيره الأسترالى فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لأولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء الموافق الـ 28 من يوليو الجاري في الساعة الواحدة مساء، على استاد مياجى.

ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة المنتخب الأولمبي مع منتخب استراليا في الجولة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

وحل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد سابورو دومى.

وفى المقابل، فاز منتخب إسبانيا على نظيره الأسترالى بهدف نظيف، ليرفع الإسبان رصيدهم إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 3 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو

إسبانيا.. فى المركز الأول برصيد 4 نقاط

أستراليا.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط

الأرجنتين.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط

مصر .. فى مركز الرابع برصيد نقطة وحيدة

ورغم أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام الأرجنتين فى المُجمل وكان الأخطر طوال الـ90 دقيقة تقريباً إلا أن الفوز كان من نصيب منتخب الأرجنتين الذى نجح فى "خطف" نقاط المباراة الثلاث.خسر منتخب مصر الأولمبى من نظيره الأرجنتينى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

أهدر منتخب مصر عدة فرص للتسجيل فى الشوط الأول فيما نجح منتخب الأرجنتين فى تسجيل هدف فى الشوط الثاني، ويحتاج منتخب مصر للفوز فى الجولة الأخيرة على أستراليا وانتظار باقى نتائج المجموعة من أجل حسم موقفه من التأهل للدور التالي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.