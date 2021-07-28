/642548/جدول-منافسات-المصريين-في-أولمبياد-طوكيو-الأربعاء-اليوم-الخامس

تواصل البعثة المصرية منافساتها غدا الأربعاء، الموافق 28 من شهر يوليو، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية ومستمرة حتى يوم الثامن من شهر أغسطس المقبل، ويقدم «الوطن سبورت» جدول منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يسعى لاعبو ولاعبات أكبر بعثة مصرية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بعد نيل برونزيتي التايكوندو، عبر هداية ملاك وسيف عيسى.

ويستعرض دوت الخليج جدول منافسات المصرين في اليوم الخامس الموافق الأربعاء الـ 28 من يوليو، في مختلف الألعاب.

وستبدأ منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020 في يوم الأربعاء 28 يوليو، بدءًا من الثانية فجرا وتستمر حتى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

جدول منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020 .. الأربعاء 28 يوليو

وتبدأ في الثانية صباح الغد، منافسات الرماية، في الحفرة سيدات، حيث تمثل البعثة المصرية ماجي عشماوي، وعلى مستوى فردي الرجال يلعب عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر، في الثالثة إلا عشر فجر الغد.

وفي سلاح السيف، يخوض منتخب الرجال، مواجهة ضد اليابان في الثالثة فجرا في إطار دور الـ 16.

وتشارك أمل آدم، في منافسات فردي السيدات بلعبة القوس والسهم، حيث تلتقي الكورية مينهي جانج في دور الـ 64، وتنطلق المواجهة الساعة الرابعة والنصف فجرا.

جدول منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020 .. مواجهات قوية في اليد والقدم

موعد مباراة كرة اليد

وتشهد منافسات كرة اليد رجال، مواجهة بين منتخب مصر ضد اليابان، في السابعة والربع صباحا، بالجولة الثالثة في دور المجموعات.

ويمثل مصر في منافسات الملاكمة عبدالرحمن عرابي، في وزن أقل من 81 كجم، حيث يواجه البريطاني بنيامين وايتاكير، في السابعة والنصف صباحا.

وتنافس فريدة عثمان في تصفيات 100 متر سباحة حرة سيدات، حيث ينطلق سباق التصفية الخاصة بها في الثانية عشر و7 دقائق ظهرا.

موعد مباراة كرة القدم

ويلتقي عمر عصر لاعب تنس الطاولة، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، مع الصيني لونج ما، المصنف الثاني عالميا، وينطلق اللقاء في الواحدة ظهر اليوم.

وتختتم مشاركات البعثة المصرية غدا، بلقاء المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ضد نظيره الأسترالي الساعة الواحدة ظهرا، على ملعب مياجي.