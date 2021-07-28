يعرض الخميس المقبل.."صوت العرب" وثائقى جديد على شبكة قنوات DMC

تستعد شبكة قنوات DMC للعرض الأول لوثائقي "صوت العرب" الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، على أن يعاد يوم الجمعة في الثانية عصرًا.



وتقدم قناة dmc محتوى مميزا وترجع الشهرة الواسعة لقناة dmc داخل الوطن العربي وسعي القائمين عليها دائما إلى تقديم وعرض محتوى حصري يناسب الذوق. وتقدم قناة dmc محتوى مميزا وترجع الشهرة الواسعة لقناة dmc داخل الوطن العربي وسعي القائمين عليها دائما إلى تقديم وعرض محتوى حصري يناسب الذوق. وتتميز DMC بتقدم مجموعة متميزة من البرامج وخصوصًا برامج الأسرة، ولذلك يتزايد البحث عن ترددها، ومن أشهر برامجها برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وبرنامج السفيرة عزيزة الذى تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، وبرنامج لعلهم يفقهون الذى يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز، وبرنامج أتوبيس السعادة الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس لدعم مبادرة حياة كريمة ويصطحب خلاله عددا من الشباب فى أتوبيس لزيارة تلك القرى لتقديم دعم للأهالي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية.

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